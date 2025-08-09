VIDEO Más de 50 contenedores caen al mar frente a las costas latinoamericanas

El accidente en el que el buque Ever Lunar de la naviera taiwanesa Evergreen Lines perdió más de 50 contenedores en las costas peruanas se produjo por una combinación entre una fuerte corriente provocada por el terremoto en Rusia, intensas condiciones invernales y un repentino oleaje prolongado, según informó la compañía.

| Amilcar Velásquez, capitán de Navío del Puerto del Callao, sobre contenedores: “Tienen dueño, son del seguro o de la empresa Evergreen. Está tipificado como robo agravado y también como apropiación ilícita. No es que queda en altamar y no es de nadie el Perú es delincuente. pic.twitter.com/FkWwNRUcWX — ShinRa News Network (@NewsShinra) August 8, 2025

No se reportaron heridos o contaminación ambiental como resultado del siniestro, aunque al menos 5 de los contenedores fueron saqueados en la orilla.