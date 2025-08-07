VIDEO Popular cantante da 200 dólares a quien besara a una enana en pleno concierto

La Asociación de Nanismo de Brasil aseguró que la “discriminación de una persona por razón de su discapacidad” es sancionable con penas de entre uno y cinco años de prisión.

Un popular cantante brasileño de música forró (un género tradicional en Brasil) conocido como Nattan, enfrenta una fuerte ola de críticas tras protagonizar un acto considerado discriminatorio durante un concierto en la ciudad de Sao Lourenço da Mata, en el estado de Pernambuco.

En un video grabado por el equipo del cantante y compartido en redes sociales en tono de broma, se muestra el momento en que el artista levantó en brazos a una mujer con nanismo, la mostró al público, la colocó sobre un cajón y ofreció 1.000 reales (unos 200 dólares) a quien se animara a besarla. Varios hombres se negaron hasta que un camarógrafo del evento aceptó.

La Asociación de Nanismo de Brasil (Annabra) emitió un comunicado, recogido por G1, en el que aseguró que el artista expuso a la mujer al “ridículo” y que la exposición de una persona con discapacidad “en un acto de escarnio público hiere no solo a la víctima directa, sino a toda nuestra comunidad, que lucha diariamente por respeto, acceso a la salud, educación e inclusión social”.

“Es importante dejar en claro: el hecho de que una persona con enanismo, en determinado momento, consienta o participe en una escena como esta no significa que toda la comunidad la acepte o la encuentre graciosa. Normalizar este tipo de ‘entretenimiento’ es abrir espacio para la perpetuación del prejuicio y de la violencia simbólica, minando los avances que hemos conquistado con tanto esfuerzo”, destaca el comunicado.

La entidad anunció que presentará una denuncia ante el Ministerio Público contra el artista. También recordó que “practicar, inducir o incitar a la discriminación de una persona en razón de su discapacidad” es un delito sancionable con penas de uno a tres años de prisión y multa, y si la discriminación ocurre a través de medios de comunicación o publicaciones, la pena puede ascender a cinco años de cárcel.