Violento asalto a una panadería en Argentina: la víctima planta cara con un cuchillo (VIDEO)

La cámara de seguridad de una panadería en Córdoba, Argentina, captó el momento en que tres adolescentes que regresaban de una fiesta intentaron asaltar el local.

Las menores fingieron estar interesadas en comprar, para luego golpear violentamente a la empleada del establecimiento para quitarle el celular.

La trabajadora sacó un cuchillo y logró ahuyentar al grupo, que salió corriendo. Las agresoras fueron detenidas más tarde.