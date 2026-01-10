BOLETIN DE NOTICIAS
Virulentos incendios devoran el sureste de Australia (VIDEO)

Por Redaccion Central
El incendio ha arrasado todo.

Las autoridades del estado de Victoria, en el sureste de Australia, declararon el estado de desastre debido a los devastadores incendios forestales que ya han arrasado más de 300.000 hectáreas y destruido al menos 130 edificios.

Con más de 30 focos activos, las condiciones, las peores desde hace seis años, amenazan a las comunidades del centro y noreste del estado. Una espesa capa de humo cubrió Melbourne y otras localidades, mientras los equipos de emergencia intentan contener las llamas.

