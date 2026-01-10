Virulentos incendios devoran el sureste de Australia (VIDEO)

Las autoridades del estado de Victoria, en el sureste de Australia, declararon el estado de desastre debido a los devastadores incendios forestales que ya han arrasado más de 300.000 hectáreas y destruido al menos 130 edificios.
The fire is burning south of the Murray River in Victoria, firefighters are actively monitoring the area between Talmalmo and Jingellic.
Con más de 30 focos activos, las condiciones, las peores desde hace seis años, amenazan a las comunidades del centro y noreste del estado. Una espesa capa de humo cubrió Melbourne y otras localidades, mientras los equipos de emergencia intentan contener las llamas.
The Victorian Premier declared a State of Disaster for 18 fire affected areas throughout the state.
Extreme Heatwave conditions are expected today.
Footage from the Victoria/NSW border via Shack Radio shows a possible massive 'Fire Nado' forming.
This home destroyed in the Victorian fires.
