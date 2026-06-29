Washington informa para cuándo se completará el muro entre EE.UU. y México

La construcción del muro fronterizo entre EE.UU. y México, iniciada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, durante su primer mandato, podría completarse el próximo año, según declaró el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Markwayne Mullin.

En la línea que se extiende desde el Pacífico hasta el golfo de México, “el año que viene por estas fechas, si las cosas continúan como van, tendremos el muro principal completo”, afirmó Mullin en una entrevista a Breitbart News, publicada este domingo. A principios de junio, en una comparecencia ante el Congreso, el funcionario adelantó que el muro secundario estaría terminado en el verano de 2028.

Esta vez, Mullin reiteró que se trata de un sistema que consta de una barrera primaria y otra secundaria, separadas por entre 18 y 46 metros aproximadamente, además de un sistema inteligente que integra sensores, cámaras y tecnología de vigilancia. “Incluso si traspasan el primer muro, […] tienen que pasar por otro sistema”, indicó Mullin, y añadió que los sensores permitirían detectar los cruces con mayor rapidez.