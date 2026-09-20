La India bloqueará las páginas web de Binance además de otras 8 grandes criptobolsas

Según la Unidad de Inteligencia Financiera del país asiático, las plataformas, pese a que operan en territorio indio, no cumplen con las provisiones de la legislación contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU, por sus siglas en inglés) pidió al Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información bloquear las páginas web de nueve grandes criptobolsas y envió avisos a estas compañías justificando la medida, según se desprende de un comunicado de la FIU publicado este jueves.

La lista incluye Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global y Bitfinex. De acuerdo con el documento, estas plataformas operan en el mercado indio ilegalmente, sin cumplir con la ley contra el lavado de dinero. En particular, las obligaciones legales incluyen la inscripción de estas compañías en la FIU, presentación de informes y mantenimiento de registros.

El comunicado detalla que, de momento, 31 criptoplataformas se han inscrito en la FIU, mientras que otras bolsas que siguen trabajando con los usuarios indios no cumplen con lo establecido en la legislación contra blanqueo de dinero y financiamiento del terrorismo.

El año pasado, se reportó que altos funcionarios del Banco de la Reserva de la India (RBI) aseguraron que las criptomonedas podrían provocar la “dolarización” y la inestabilidad de la economía india.