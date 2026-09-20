Zelenski confirma un ataque masivo con armamento ucraniano de largo alcance en la región de Moscú

El mandatario ucraniano asegura que la incursión impactó instalaciones petroleras y de logística que sostienen la maquinaria de guerra rusa; Moscú afirma haber derribado 450 drones y confirma daños en su refinería.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó que sus fuerzas militares ejecutaron durante la madrugada una operación masiva de largo alcance contra objetivos estratégicos situados en la región de Moscú, alcanzando instalaciones clave de la industria petrolera rusa y un centro logístico.

“Nuestras respuestas de largo alcance funcionaron de manera muy notable esta noche en la región de Moscú. Son miles de millones de dólares que sostienen la maquinaria de guerra”, declaró el mandatario al anunciar el éxito del operativo.

Combinación de diez sistemas de ataque

De acuerdo con lo detallado por Zelenski, la incursión combinó la utilización de diez sistemas de tecnología y fabricación ucraniana: FP-1, RZ-100, MICH-2000, Palyanytsia, Vendetta, Liutyi, Bars, Flamingo, Sichen y Pelican. El despliegue de esta diversidad armamentística refleja una operación coordinada mediante drones de ataque y proyectiles propulsados que externamente pueden asemejarse a misiles de crucero, aunque no se especificó qué dispositivo impactó cada objetivo en particular.

La versión de Moscú y el impacto reportado

Por su parte, las autoridades de la Federación de Rusia describieron la acción militar exclusivamente como una ofensiva conducida por aeronaves no tripuladas. Los mandos rusos aseguraron haber neutralizado y derribado 450 aparatos que se dirigían hacia la zona metropolitana de la capital, aunque reconocieron afectaciones e impactos directos en la refinería de petróleo de Moscú y en otras instalaciones de infraestructura. Reportes oficiales de la región confirmaron además el fallecimiento de dos personas y la atención médica de varios heridos.

Propuesta política para la desescalada

En paralelo al reporte militar, el jefe de Estado ucraniano acompañó el anuncio con un mensaje de apertura diplomática enfocado en sectores clave del conflicto.

“Hay medidas sobre la mesa para la desescalada en materia de energía y seguridad alimentaria. Lo que se necesita es voluntad política”, enfatizó Zelenski, planteando la posibilidad de alcanzar acuerdos sectoriales para reducir las tensiones en el frente bélico.

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