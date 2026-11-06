Youtuber que daba la vuelta al mundo en bicicleta muere arrollado por camión en Bolivia

Un creador de contenido surcoreano de 33 años murió atropellado por un camión en El Alto cuando cumplía el anhelo que inició en 2020 de recorrer el mundo pedaleando.

Un ‘youtuber’ surcoreano que documentaba su viaje alrededor del mundo en bicicleta perdió la vida el 4 de noviembre tras ser arrollado por un camión en El Alto, Bolivia, informaron medios locales el 6 de noviembre.

Cho Jin-woo, de 33 años y conocido en redes como JinsTravel, circulaba por una vía de la ciudad cuando fue impactado por un vehículo de carga. Pese a que testigos intentaron ayudarlo, falleció en el sitio debido a la gravedad de las heridas. El conductor huyó del lugar, pero la Policía lo capturó posteriormente.

Durante el interrogatorio, el camionero afirmó no haber visto al ciclista antes del impacto. Las pruebas de alcoholemia descartaron que estuviera bajo los efectos del alcohol. Las autoridades bolivianas continúan investigando el caso para determinar responsabilidades. Mientras tanto, la familia del ‘youtuber’ confirmó su muerte y tramita el traslado de sus restos a Corea del Sur.

Cho Jin-woo llevaba años cumpliendo su sueño de dar la vuelta al mundo en bicicleta, aventura que comenzó en 2020. A través de su canal JinsTravel, con entre 60.000 y 70.000 suscriptores, compartía sus experiencias atravesando Europa, África y el continente americano. Sus seguidores seguían con interés cada etapa de su travesía.

Llegó a Sudamérica desde México y siguió por Perú y Bolivia. El 30 de octubre publicó su último video, mostrando el paisaje de la cordillera de los Andes en territorio peruano. Cinco días después, su viaje terminaría trágicamente en las calles de El Alto.