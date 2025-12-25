1.817 millones de dólares: Uno de los mayores premios de lotería de la historia de EE.UU.

Un jugador de la lotería Powerball ganó 1.817 millones de dólares, obteniendo el segundo premio más grande en la historia de EE.UU. Un solo boleto, vendido en el estado de Arkansas, coincidió con los seis números del sorteo, celebrado este miércoles.

El ganador tendrá dos opciones para cobrar su premio: recibir el total de los 1.817 millones a lo largo de 30 años u obtener un solo pago en efectivo de 834,9 millones, ambos montos antes de impuestos.

El premio más grande de la historia de Powerball pertenece a una persona de California que ganó 2.000 millones de dólares en 2022.