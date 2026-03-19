Pentágono: “El Ejército de EE.UU. controla el destino de Irán”

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, afirmó este jueves que el Ejército del país “controla el destino de Irán” y por eso Teherán tiene que “tomar las decisiones correctas”.

“Irán sabe que cuando atacamos la isla de Jarg, atacamos sus capacidades militares, que es lo único que atacamos. Podemos controlar cualquier cosa. Cualquier cosa. El Ejército de Estados Unidos controla el destino de ese país”, manifestó en una rueda de prensa.

En este contexto, Hegseth instó a la República Islámica “tomar las decisiones correctas”. “No debería, en adelante, atacar a los aliados árabes, los países árabes, intentando generarles dolor”, aconsejó.

Al mismo tiempo, el alto funcionario acusó a Teherán de utilizar “la energía como arma durante décadas”, justificando los bombardeos de Israel contra el país persa. “Israel envió una clara advertencia”, aseveró.