10-12 días: Trump pone nueva fecha límite a Moscú para resolver el conflicto ucraniano

El presidente estadounidense indicó que “no hay razón para esperar”.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha afirmado este lunes que planea establecer una nueva fecha límite a Moscú para alcanzar un acuerdo sobre Ucrania. Así lo anunció durante una reunión con el primer ministro británico, Keir Starmer, en Escocia.

“Voy a fijar una nueva fecha límite de unos 10 o 12 días a partir de hoy. No hay razón para esperar”, dijo el mandatario. Trump añadió que quería ser “generoso”, pero que no ve ningún progreso al respecto.

Al mismo tiempo, Trump descartó la idea de que el presidente ruso, Vladímir Putin, “lo engañara” sobre su disposición a resolver el conflicto. “Bueno, no quiero usar la palabra mentir. Solo sé que teníamos un buen diálogo. Y parecía que en, digamos, tres ocasiones, íbamos a tener un alto el fuego y tal vez la paz”, relató.

“Siempre me he llevado bien con el presidente Putin. He tenido una excelente relación con él, y él también pasó por el escándalo de Rusia [alegación falsa sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016]”, dijo Trump. “Fui muy duro con Putin en cierto sentido, pero nos llevamos muy bien. Y nunca, ya saben, nunca pensé que esto pasaría. Pensé que podríamos negociar algo”, aseveró. Sin embargo, Trump subrayó que ahora él mismo “no está tan interesado” en las negociaciones.

El presidente estadounidense también mencionó las tierras raras rusas como un producto comercial potencial. “Tienen muchas cosas valiosas. Cuando hablas de tierras raras, tienen tierras raras serias, ¿verdad?”, manifestó.

Trump también expresó su disposición a imponer sanciones secundarias a Moscú. “Vamos a aplicar sanciones secundarias, a menos que lleguemos a un acuerdo. Y puede que lleguemos a un acuerdo. No lo sé”, manifestó. Sin embargo, el jefe de Estado señaló que realmente no desea imponer restricciones a Moscú. “No quiero hacerle eso a Rusia. Amo a los rusos. Son gente maravillosa”, enfatizó.