11 muertos tras ataques “cinéticos letales” de EE.UU. contra tres narcolanchas en el Pacífico y el Caribe

El Comando Sur de EE.UU. informó este martes que ejecutó el lunes ataques “cinéticos letales” contra tres supuestas narcolanchas, que eran operadas por presuntas “organizaciones terroristas designadas”.

Según el reporte oficial, las acciones se llevaron a cabo tras confirmarse que las naves transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban activamente en este tipo de operaciones ilícitas. Asimismo, se determinó que las tres embarcaciones estaban vinculadas con redes de narcotráfico en el Pacífico Oriental y el Caribe.

Late on Feb. 16, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted three lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/mib9XtptSB — U.S. Southern Command (@Southcom) February 17, 2026

En total, 11 hombres identificados como “narcoterroristas” murieron en los ataques: cuatro en una primera embarcación interceptada en el Pacífico Oriental, cuatro en otra nave en la misma región y tres más en una tercera embarcación localizada en el Caribe. El Comando Sur de EE.UU. comentó que ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido durante la operación.