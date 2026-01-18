2 muertos y varios heridos tras descarrilamiento de trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba): se corta tráfico entre Madrid y Andalucía

Un tren Iryo de larga distancia que tenia un viaje de Málaga a la estación de Puerta de Atocha de Madrid se ha descarrilado en Adamuz (Córdoba), lo que ha provocado invadiera la vía contigua y colisionando con otro tren AVE que iba dirección Madrid-Huelva, el cual a su hez se ha salido de la vía.

Así lo han detallado desde Adif en un breve texto difundido a través de redes sociales, donde no se ha determinado el número de heridos, si bien las autoridades, los servicios de emergencia y los responsables del tráfico ferroviario ya se han desplazado hasta el punto de una incidencia producida apenas diez minutos después de que el primer tren diera comienzo con el viaje.

Varios heridos tras descarrilar dos trenes de alta velocidad en España pic.twitter.com/h3lnPXXMwz — Sepa Más (@Sepa_mass) January 18, 2026

En redes sociales, varios pasajeros han contado lo ocurrido y han incluido tanto imágenes como vídeos del interior de los vagones, en los que se ha ido la luz.

“Los de nuestro vagón estamos bien, los del resto de vagones no lo sabemos. Hay humo y están pidiendo un médico”, escribe un usuario en un post de X. La Guardia Civil ha confirmado al menos dos muertes por el accidente, algo también confirmado por algunos viajeros. No obstante, todavía no se conoce la cifra de personas atrapadas en los vagones volcadas.

Todavía hay mucha información sin conocerse, el delegado del Gobierno, Adolfo Molina, y la subdelegada del Gobierno, Ana López, ya se han dirigido hacia Aldamuz. El servicio de Emergencias, por su parte, ha movido varias unidades UVI móviles, además de un vehículo de apoyo logístico y otros cuatro dispositivos de cuidados críticos de urgencia.

ULTIMA HORA – Dos trenes impactan y descarrilan en Adamuz (Córdoba) . Se confirma la existencia de heridos. Un #tren de Alta Velocidad está operado por la compañía #Iryo y hacía el trayecto Málaga-Madrid. El otro realizaba el trayecto Madrid-Huelva. @ibuprofeno600mg pic.twitter.com/Tk5LuxJ7JK — CookieTriki (@cookietriki) January 18, 2026

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha dicho a través de X que ya se encuentra en el Centro de Gestión de Red H24 (CGRH24) de Adif “siguiendo la información del grave accidente ferroviario”. “Iré informando por aquí de las novedades que estén confirmadas”, ha asegurado.