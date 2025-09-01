4 candidatos de la oposición alemana mueren inesperadamente antes de elecciones locales

Cuatro candidatos pertenecientes al partido Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán) fallecieron antes de las elecciones locales del estado federado de Renania del Norte-Westfalia, programadas para el próximo 14 de septiembre, recoge el medio WDR.

Alice Weidel, líder de la agrupación política, confirmó este domingo la noticia a través de sus redes sociales. “Han fallecido cuatro candidatos del AfD”, escribió en su cuenta de X donde compartió un enlace con reportes de los medios. Las causas de las defunciones no han sido reveladas.

Según la cadena, las ciudades de Blomberg, Bad Lippspringe, Schwerter y Rheinberg se quedaron sin candidatos de este partido opositor, después de que en las últimas dos semanas murieran de manera repentina Ralph Lange, Stefan Berendes, Wolfgang Klinger y Wolfgang Seitz, respectivamente.

Los sufragios emitidos hasta ahora por correo y las papeletas que ya estaban impresas han quedado invalidados, por lo que se deben preparar nuevas boletas y llevar a cabo una nueva votación postal. Asimismo, los ayuntamientos de las ciudades han permitido al AfD designar nuevos candidatos para reemplazar a los fallecidos.

Según las encuestas recientes, el 57 % de los alemanes está insatisfecho con la gestión de la coalición gobernante Unión Democrática Cristiana (CDU). Asimismo, la alianza perdió un punto porcentual en su índice de aprobación desde las elecciones federales, alcanzando el 25 %. Mientras, el respaldo del país a AfD continua creciendo, llegando a un 25 % de apoyo.