4 militares de EE.UU. muertos al estrellarse un avión cisterna en Irak

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE.UU. (CENTCOM) informó de la muerte de varios militares en el siniestro del avión cisterna que se produjo el jueves sobre Irak.

“Aproximadamente a las 14:00, hora del este, del 12 de marzo, un avión cisterna KC-135 de Estados Unidos se precipitó al oeste de Irak. Se ha confirmado la muerte de cuatro de los seis tripulantes que iban a bordo, mientras continúan las labores de rescate”, reza el comunicado.

Según CENTCOM, las circunstancias del incidente están siendo investigadas. “No obstante, la pérdida de la aeronave no se debió ni a fuego enemigo ni a fuego amigo”, agregó el organismo.

Las identidades de los militares serán reveladas recién 24 horas después de que sus familiares cercanos hayan sido notificados, señaló la institución.

Anteriormente, CENTCOM confirmó la catástrofe precisando que había ocurrido mientras el avión KC-135 volaba en el marco de la operación Furia Épica contra Irán.

Por su parte, militares iraníes anunciaron que grupos de resistencia de Irak derribaron con un misil la aeronave estadounidense que sobrevolaba el oeste del país árabe, matando a toda la tripulación.

Asimismo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, comunicó que un militar murió durante un ataque en la región de Erbil, en Irak, donde varios soldados resultaron heridos.

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