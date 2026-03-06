50 cazas de Israel bombardean búnker blindado del líder supremo en Teherán

La Fuerza Aérea de Israel ha bombardeado el búnker subterráneo blindado del fallecido líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, ubicado en un complejo subterráneo en el centro de Teherán, según un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

ÚLTIMA HORA: El búnker subterráneo MÁS GRANDE del régimen islámico iraní ha sido totalmente destruido por Israel Jamenei lo habría usado si estuviera vivo: "La Fuerza Aérea israelí utilizó más de 50 aviones de combate y 100 municiones para atacar el búnker subterráneo".

La Fuerza Aérea israelí desplegó unos 50 cazas para ejecutar el ataque. Las FDI indican que la instalación abarcaba varias calles del centro urbano y que, con múltiples entradas y espacios de reunión para altos mandos, funcionaba como uno de los cuarteles generales más relevantes de la cúpula de Irán.