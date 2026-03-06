BOLETIN DE NOTICIAS
50 cazas de Israel bombardean búnker blindado del líder supremo en Teherán

Alrededor de 50 cazas israelíes atacaron el refugio subterráneo en el centro de la capital iraní.

La Fuerza Aérea de Israel ha bombardeado el búnker subterráneo blindado del fallecido líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, ubicado en un complejo subterráneo en el centro de Teherán, según un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

La Fuerza Aérea israelí desplegó unos 50 cazas para ejecutar el ataque. Las FDI indican que la instalación abarcaba varias calles del centro urbano y que, con múltiples entradas y espacios de reunión para altos mandos, funcionaba como uno de los cuarteles generales más relevantes de la cúpula de Irán.

