8 países de la OTAN publican una declaración de cara a las amenazas de Trump a Groenlandia

En medio de las tensiones causadas por los planes declarados del presidente de EE.UU., Donald Trump, de apoderarse de Groenlandia, ocho países europeos –todos miembros de la OTAN– han divulgado una declaración conjunta sobre la situación.

Entre los países que suscriben la declaración, figuran Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido. En el documento comunican que, como miembros del bloque militar, están comprometidos “con el fortalecimiento de la seguridad del Ártico como interés transatlántico compartido”.

En este contexto, agregan que el ejercicio ‘Arctic Endurance’, desarrollado en Groenlandia con la participación de un poco más de 30 militares de dichos países, “responde a esta necesidad” y “no supone ninguna amenaza para nadie”.

“Nos solidarizamos plenamente con el Reino de Dinamarca y el pueblo de Groenlandia. Sobre la base del proceso iniciado la semana pasada, estamos dispuestos a entablar un diálogo basado en los principios de soberanía e integridad territorial, que defendemos firmemente”, reza la declaración.

Asimismo, los países denuncian que Washington les haya impuesto aranceles en represalia por el envío de militares y señalan que tales medidas “socavan las relaciones transatlánticas y entrañan el riesgo de una peligrosa espiral descendente”. “Seguiremos manteniendo una respuesta unida y coordinada. Estamos comprometidos con la defensa de nuestra soberanía”, subrayan en el documento.

El mandatario estadounidense anunció que varios países europeos que “han viajado” a la isla “con fines desconocidos” deberán pagar un arancel del 10 % sobre todos los suministros al país norteamericano a partir del próximo 1 de febrero. También advirtió que las tarifas se incrementarán al 25 % desde el 1 de junio de 2026.