A 21 personas muertas asciende reporte de víctimas tras choque de trenes en España

Al menos 21 personas han fallecido y decenas han resultado heridas este domingo luego de que dos trenes de alta velocidad descarrilaran en el área de Adamuz, en la provincia de Córdoba, en España, informa EFE citando a fuentes de la Guardia Civil.

El accidente se produjo cuando un tren Iryo que realizaba el trayecto ente Málaga y Madrid se salió de su vía e invadió el carril adyacente causando el descarrilamiento de otro tren que cubría la ruta Madrid-Huelva, según explicó el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.

Los propios pasajeros informaron que varias personas se encontraban atrapadas, mientras que bomberos, médicos y agentes del orden están ampliamente desplegados en el lugar de los hechos.

ULTIMA HORA – Dos trenes impactan y descarrilan en Adamuz (Córdoba) . Se confirma la existencia de heridos. Un #tren de Alta Velocidad está operado por la compañía #Iryo y hacía el trayecto Málaga-Madrid. El otro realizaba el trayecto Madrid-Huelva. @ibuprofeno600mg pic.twitter.com/Tk5LuxJ7JK — CookieTriki (@cookietriki) January 18, 2026

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó estar “muy pendiente del accidente” en Adamuz.

“El Gobierno está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros”, aseguró.

“Esto es peor de lo que parecía”

Una pasajera contó en redes sociales la experiencia que vivió al momento del accidente.

“Vamos en el Iryo de Córdoba a Madrid, y a unos 10 minutos de salir el tren ha empezado a temblar muchísimo, y ha descarrilado del coche 6 para atrás. Se ha ido la luz. Nosotros estamos en el vagón 5”, escribió la mujer, de nombre Carmen.

A continuación, informó que los pasajeros “del coche 6 para atrás, los han mandado a los vagones delanteros, que no tienen daño”. “Van a bajarnos ordenadamente”, añadió.

Vamos en el Iryo de Córdoba a Madrid, y a unos 10 minutos de salir el tren ha empezado a temblar muchísimo, y ha descarrilado del coche 6 para atrás. Se ha ido la luz. Nosotros estamos en el vagón 5. Por suerte parece que todo el mundo está bien. pic.twitter.com/NbgYuaiigb — Carmen (@eleanorinthesky) January 18, 2026

Luego actualizó que “los que vienen de detrás están diciendo que hay un fallecido” y “que el último vagón está tirado y destrozado entero”.

Al salir del tren, comentó que los daños resultaron ser más graves de lo que se imaginaba: “Esto es peor de lo que parecía desde nuestro coche”.