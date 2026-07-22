A pesar de amenazas de Irán un país europeo autoriza despliegue de aviones militares de EE.UU. en su territorio

El Parlamento de Bulgaria ha autorizado este miércoles la presencia de hasta ocho aviones cisterna KC-135 de la Fuerza Aérea de EE.UU. con sus tripulaciones, hasta 250 militares estadounidenses con armas y municiones personales, y el equipo aeroportuario correspondiente en la base aérea de Bezmer.

El despliegue de las fuerzas del país norteamericano en el territorio búlgaro se permitirá desde el 24 de julio hasta el 1 de octubre de 2026 y formará parte del apoyo a las operaciones de Washington en Oriente Medio, recoge la agencia de noticias local BTA.

Se precisa que la decisión fue aprobada por un total de 136 diputados del partido Bulgaria Progresista y del Movimiento por los Derechos y las Libertades. Trece diputados votaron en contra de la propuesta: el grupo parlamentario Vazrazhdane y un diputado de Bulgaria Progresista, mientras que dos diputados de la misma bancada se abstuvieron.

La advertencia de Irán

Previamente, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, advirtió a Bulgaria que no apruebe la solicitud estadounidense ya que cualquier cooperación en la agresión contra la República Islámica convertiría a Sofía en su cómplice.

“Irán espera que el Parlamento búlgaro no autorice el uso del territorio y las instalaciones del país de una manera que convierta a Bulgaria en cómplice de los agresores”, indicó, haciendo hincapié en que incluso considerar el apoyo a una “guerra ilegal” contra Irán sería incompatible con las obligaciones jurídicas internacionales del país europeo y el principio de respeto a la soberanía nacional.

De acuerdo con Baghaei, Bulgaria es plenamente consciente de que los actos de EE.UU. en contra de Irán constituyen una violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Asimismo, aseveró que cualquier nación que participe en las hostilidades contra el país persa será responsable de las consecuencias.