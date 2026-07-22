Trump sobre Irán: “Van a pagar un alto precio”

Donald Trump afirmó este miércoles que Irán “va a pagar un alto precio” por los últimos ataques contra bases de EE.UU. en Oriente Medio, que resultaron en la muerte de varios efectivos estadounidenses.

Desde la base aérea de Andrews, en Maryland, antes de volar a Dover (Delaware) para asistir a la ceremonia de repatriación de los restos de los militares caídos, el presidente fue consultado por reporteros acerca de la investigación en curso sobre los mortíferos ataques. “Van a pagar un alto precio. Están siendo diezmados”, respondió.

Preguntado sobre cómo se dirige a las familias de los fallecidos, cuando “los estadounidenses están en contra de la guerra”, Trump negó que exista un rechazo mayoritario al conflicto. Aseguró que las encuestas muestran que los ciudadanos “no quieren precios altos de la gasolina”, pero no se oponen a la ofensiva.

EE.UU. e Irán intercambian ataques militares desde hace varios días, en medio de una escalada que ha incluido bombardeos estadounidenses contra territorio iraní y represalias de Teherán contra bases de Washington en la región. El Comando Central de EE.UU. anunció, además, la reanudación del bloqueo naval de puertos iraníes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que los ataques continuarán hasta degradar las capacidades militares iraníes y amenazó con destruir plantas eléctricas, puentes y objetivos energéticos si la República Islámica se niega a negociar.