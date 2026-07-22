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Fijan fecha del juicio a Nicolás Maduro en EE.UU.

La decisión se tomó tras la solicitud de la defensa del ex dictador venezolano y de su esposa.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

El exdictador venezolano Nicolás Maduro.

El juez estadounidense Alvin K. Hellerstein fijó para el 1 de junio del 2027 la fecha del juicio contra el antes dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, reportó AP.

La decisión fue tomada este miércoles durante la tercera audiencia judicial en contra de Maduro y de su esposa, quienes el pasado 3 de enero fueron extraídos en Caracas por fuerzas militares de EE.UU. durante un operativo militar y bombardeo en el que murieron por lo menos 80 personas.

El togado de la Corte de Distrito Sur de Nueva York estableció que el inicio del juicio será el 1 de junio, a las 11:00 de la mañana (hora local). Esta decisión se tomó a petición de los abogados defensores de las dos partes.

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