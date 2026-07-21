Trump lanza seria amenaza a los hutíes por su anunciado bloqueo marítimo a Arabia Saudita

Donald Trump advirtió este martes a los hutíes que Estados Unidos está dispuesto a responder si el grupo cumple su amenaza de bloquear el tráfico marítimo hacia Arabia Saudita en el mar Rojo.

Consultado por el anunciado veto de navegación, el presidente respondió: “Veremos qué pasa. Hasta ahora, no ha ocurrido. Podría ocurrir, pero nos ocuparemos de las cosas si algo así sucede”.

Trump recordó que Washington ya ha actuado militarmente contra los hutíes en el pasado y aseguró que, desde entonces, no han surgido enfrentamientos. “No hemos tenido problemas con ellos durante un largo periodo, incluso durante este conflicto. Si ocurre algo de ese tipo, simplemente tendremos que ocuparnos del asunto”, añadió.

“Ojo por ojo”

La intervención del mandatario llega después de que el grupo armado declarara un embargo marítimo contra Arabia Saudita, en respuesta al bloqueo terrestre, aéreo y naval que, según denuncian, Riad mantiene sobre Yemen desde hace casi 12 años.

En un comunicado, el movimiento presentó la medida como un “ojo por ojo” de aplicación inmediata y advirtieron que están preparados ante “cualquier acto estúpido que cometa el imprudente enemigo saudí”, prometiendo una “escalada integral y decisiva” si perciben nuevas agresiones.