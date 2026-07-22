El “hombre del maletín” vuelve al banquillo: Alex Saab abre un nuevo pulso judicial contra EE. UU.

MIAMI, FLORIDA – El caso Alex Saab ha entrado en una fase de alta tensión. Quien fuera presentado por el Palacio de Miraflores como un “diplomático perseguido”, hoy enfrenta nuevamente la cruda realidad de una corte federal en Miami.

Al declararse “no culpable” de los cargos de lavado de dinero, Saab no solo inicia un trámite legal, sino que activa una turbulencia narrativa que pone a prueba la lealtad de la cúpula chavista.

La Fiscalía de EE. UU. sostiene que Saab fue el arquitecto de una red que drenó millones de dólares a través de contratos de alimentos CLAP y operaciones petroleras. Aunque fue liberado en 2023 en un polémico intercambio de prisioneros, su regreso a suelo estadounidense en mayo de 2026 ha reabierto la caja de Pandora.

La gran incógnita que hoy domina el escenario no es solo su culpabilidad técnica, sino su disposición a negociar: ¿guardará silencio para proteger al régimen o entregará las rutas del dinero para salvarse a sí mismo?