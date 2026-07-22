20 años de cárcel para sujeto que asesina a su esposa de 49 puñaladas en España

La justicia española ha cerrado este miércoles uno de los episodios más atroces de violencia de género ocurridos en la provincia de Almería durante el último año. J.T.V. ha aceptado una condena de 20 años de prisión por el asesinato de su esposa, Mari Nieves Gamarra, de 56 años, a quien arrebató la vida en su domicilio de Roquetas de Mar en octubre de 2024.

El fallo, dictado por conformidad tras un acuerdo entre la Fiscalía, la acusación particular y la defensa, ratifica que el procesado actuó con alevosía y ensañamiento. Aunque las peticiones iniciales de pena oscilaban entre los 25 y 29 años de cárcel, la sentencia final se ha fijado en 20 años debido a la aplicación del atenuante de reparación del daño, luego de que el agresor entregara 56.000 euros de los 130.000 fijados como indemnización para la hija de la víctima.

Una crónica de maltrato anunciado

La relación matrimonial, que se remonta a diciembre de 2018, estuvo marcada desde sus inicios por un patrón de conducta criminal. Según el relato judicial, Mari Nieves vivió bajo un régimen de dominación, vigilancia y celos patológicos. La víctima no fue silenciosa ante el abuso: interpuso denuncias en 2021 y 2023. Sin embargo, tras una breve condena de alejamiento de tres meses en el primer caso, la convivencia se reanudó, perpetuando el ciclo de violencia.

Semanas antes del feminicidio, Mari Nieves había tomado la determinación definitiva de romper el vínculo y se encontraba preparando su salida del hogar conyugal. Fue precisamente en este contexto de búsqueda de libertad cuando J.T.V. decidió perpetrar el ataque.

Un ataque con frialdad y premeditación

El crimen, ocurrido el 2 de octubre de 2024, destaca por su extrema crueldad. El agresor esperó a que su esposa estuviera profundamente dormida —quien además utilizaba tapones en los oídos, lo que anulaba cualquier posibilidad de defensa o alerta— para entrar en la habitación con un cuchillo de cocina de 12 centímetros.

El informe forense detalla un escenario desgarrador: Mari Nieves recibió 49 puñaladas distribuidas en la cabeza, cuello, tórax, espalda y extremidades. El ensañamiento fue tal que la víctima falleció por un shock hipovolémico y una insuficiencia respiratoria grave. Su cuerpo fue descubierto dos días después, cuando la policía, alertada por la hija de la mujer, entró por una ventana y encontró al asesino inconsciente tras haber ingerido una alta dosis de medicamentos.

Medidas post-condena

Además de la pena privativa de libertad, el tribunal ha impuesto medidas estrictas para garantizar la seguridad de la familia de la víctima. J.T.V. enfrentará 10 años de libertad vigilada una vez cumpla su condena en prisión. Asimismo, se le ha impuesto una prohibición de comunicarse o acercarse a la hija de Mari Nieves a menos de 500 metros durante un periodo de 30 años, buscando proteger a la descendiente del impacto psicológico y físico de su agresor.