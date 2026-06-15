Accidente de bombardero B-52 en California “no fue sobrevivible”, según la Fuerza Aérea de EE.UU.

CALIFORNIA, EE.UU.- Las autoridades de la Base de la Fuerza Aérea Edwards informaron que las primeras evaluaciones indican que el accidente del bombardero B-52 Stratofortress ocurrido este lunes “no fue sobrevivible”.

El siniestro se produjo alrededor de las 11:20 a.m. hora del Pacífico (2:20 p.m. ET), poco después de despegar durante una misión rutinaria de pruebas.

De acuerdo con la Fuerza Aérea de EE.UU. y reportes preliminares, ocho personas viajaban a bordo y son dadas por presuntamente fallecidas, aunque las autoridades aún no han confirmado oficialmente el balance final de víctimas.

Las causas del accidente permanecen bajo investigación.

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