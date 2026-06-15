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Accidente de bombardero B-52 en California “no fue sobrevivible”, según la Fuerza Aérea de EE.UU.

Ocho personas viajaban a bordo del avión que se estrelló poco después de despegar en la Base Edwards.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

La imagen tras la caída del gigante

CALIFORNIA, EE.UU.- Las autoridades de la Base de la Fuerza Aérea Edwards informaron que las primeras evaluaciones indican que el accidente del bombardero B-52 Stratofortress ocurrido este lunes “no fue sobrevivible”.

El siniestro se produjo alrededor de las 11:20 a.m. hora del Pacífico (2:20 p.m. ET), poco después de despegar durante una misión rutinaria de pruebas.

De acuerdo con la Fuerza Aérea de EE.UU. y reportes preliminares, ocho personas viajaban a bordo y son dadas por presuntamente fallecidas, aunque las autoridades aún no han confirmado oficialmente el balance final de víctimas.

Las causas del accidente permanecen bajo investigación.

Más imágenes tras la caída del gigante…

 

 

 

 

 

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