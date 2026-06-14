Japón amplía alianza naval con otro país asiático

Japón confirmó el 5 de junio que Tokio y Yakarta acordaron iniciar conversaciones formales para la transferencia de destructores clase Asagiri a la Armada de Indonesia, informa SCMP. El anuncio se produjo tras una reunión entre los ministros de Defensa, Shinjiro Koizumi y Sjafrie Sjamsoeddin. Indonesia posee una costa de casi 55.000 kilómetros y sus aguas incluyen los estrechos de Malaca y Lombok, por donde transitan anualmente billones de dólares en comercio global, aunque su Armada carece de capacidad de vigilancia submarina.

Koizumi declaró que la transferencia de destructores “expandirá una colaboración sustantiva” y la describió como “un paso sólido para contribuir a la paz y la estabilidad en la región del Indo-Pacífico”. Sjafrie expresó su deseo de formalizar y “dar forma concreta” a la cooperación en equipos de defensa con Japón.

El interés de Indonesia en estos buques, optimizados para localizar y destruir submarinos, surge tras la repetida presencia de buques chinos en su zona económica exclusiva en el mar de Natuna Septentrional. Yakarta insiste en que no tiene una disputa territorial formal con Pekín, aunque existe fricción de bajo nivel. No obstante, algunos analistas advierten en contra de interpretar esta cooperación como una alineación explícita contra China.

Los destructores Asagiri fueron construidos para la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón entre mediados de los años ochenta y principios de los noventa. Están armados con misiles Sea Sparrow, Harpoon y sistemas integrales de guerra antisubmarina. Este acuerdo forma parte de una estrategia regional más amplia de Japón. Australia adquirirá 11 fragatas sigilosas clase Mogami en el mayor acuerdo de armas de la historia de Japón, mientras que Filipinas recibirá hasta seis destructores clase Abukuma.

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