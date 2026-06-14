Trump anuncia que Ormuz estará abierto “mañana” para todos cuando se firme el acuerdo con Irán

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que el estrecho de Ormuz quedará abierto “mañana” para todos cuando se firme el acuerdo con Irán.

El bloqueo de Trump en Ormuz: ¿un disparo en el pie para EE.UU. y sus aliados?

“Está previsto que el acuerdo se firme mañana y, nada más se firme, el estrecho de Ormuz quedará abierto a todos. Nuestra relación con Irán es muy diferente y mucho mejor que la que han mantenido los gobiernos anteriores”, escribió este sábado en su red, Truth Social.

En este sentido, se refirió a la administración del expresidente Barack Obama, afirmando que, a diferencia de los “cientos de miles de millones de dólares” que el demócrata supuestamente entregó a Teherán en efectivo, su gobierno no realizará ningún intercambio de dinero.

“En el momento oportuno, cuando todo esté en calma, entraremos y recuperaremos el polvo nuclear, enterrado a gran profundidad bajo las imponentes montañas de granito hundidas, gracias a nuestros magníficos bombarderos B-2 y a sus brillantes pilotos, y lo diluiremos y destruiremos, ya sea en Irán o en EE.UU.”, agregó.

“Esperamos poder colaborar con Irán y con todo Oriente Medio durante mucho tiempo. Esperemos que todo este proceso se desarrolle de forma rápida, fácil y sin contratiempos. Y si no, tenemos la alternativa definitiva, ¡que esperemos no tener que volver a utilizar nunca más!”, advirtió.