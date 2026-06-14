La periodista Roxana Berenice Guzmán extraída de su casa en Veracruz lleva más de 10 días desaparecida

VERACRUZ.- La periodista Roxana Berenice Guzmán, fundadora de la página Pulso Informativo del Sureste, fue secuestrada la noche de este miércoles en su casa de Nanchital, Veracruz.

En un video que se ha vuelto viral, se observa cómo un grupo de hombres armados y encapuchados destrozan la puerta de la vivienda con martillazos y patadas. Uno de ellos asoma un fusil entre los cristales rotos. Dentro de la casa se escucha a un hombre pidiendo calma: “Hay una bebé, ¡cálmate!”. Finalmente, los agresores logran entrar y se llevan a la periodista.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz abrió una carpeta de investigación por privación ilegal de la libertad. Sin embargo, a más de 48 horas del hecho, aún no hay rastro de Guzmán.

Veracruz, la zona más peligrosa para la prensa

Veracruz es considerado el estado más letal para periodistas en México. Desde el año 2000, se han registrado 32 asesinatos de comunicadores en la entidad, el último de ellos el reportero Carlos Leonardo Ramírez, asesinado el 8 de enero de este año en Poza Rica.

Roxana Berenice Guzmán había regresado al estado tras varios años fuera, después del asesinato de su esposo en 2017. Junto a dos colaboradores, inició el proyecto hiperlocal Pulso Informativo del Sureste, donde reportaba desapariciones, ejecuciones, accidentes y temas comunitarios para más de 21 mil seguidores.

Así fue secuestrada…

Exigen investigación con perspectiva de libertad de expresión

Organizaciones como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras exigieron a las autoridades activar el protocolo para delitos contra la libertad de expresión y que el trabajo periodístico de Guzmán sea una línea prioritaria de investigación.

“Desacreditar el trabajo periodístico sirve para minimizar el problema y garantizar la impunidad”, señaló Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 en México.

Hasta el momento, la gobernadora Rocío Nahle informó que la búsqueda continúa con apoyo de fuerzas federales enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.