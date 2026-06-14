Axios: EE.UU. le dio a Anthropic 90 minutos para retirar sus nuevos modelos de la IA

La Administración del presidente Donald Trump exigió a Anthropic que retirara de inmediato sus modelos de inteligencia artificial (IA) más avanzados, Mythos y Fable, durante una llamada telefónica, según una fuente de la empresa citada este domingo por Axios.

De acuerdo con esa fuente, las autoridades estadounidenses dieron a la compañía 90 minutos para cancelar el lanzamiento debido a una supuesta “amenaza a la seguridad nacional”, aunque sin ofrecer más detalles. “Inmediatamente intentamos comprender la naturaleza específica de la amenaza para poder remediarla”, afirmó la fuente, pero el Gobierno mantuvo su exigencia.

Más tarde, el Departamento de Comercio de EE.UU. envió una carta a Anthropic imponiendo restricciones sobre dónde y quién podía usar esos sistemas. Ante esa orden, la compañia inició de inmediato el proceso de retirada de los modelos. Según Axios, Anthropic ya había realizado pruebas previas con las autoridades y contaba con autorización explícita para lanzarlos.

Prohibición para los extranjeros

Anteriormente, un funcionario gubernamental informó a The Wall Street Journal que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, envió el viernes una carta al director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, para informarle de que los modelos Fable 5 y Mythos 5 quedarían sujetos a restricciones de exportación.

Esto implica que no pueden ser utilizados por clientes fuera de EE.UU. ni por ciudadanos extranjeros dentro del país. Como consecuencia, el acceso a ambos modelos fue deshabilitado para todos los clientes con el fin de garantizar el cumplimiento de la medida.

Las restricciones llegan después de una disputa previa entre la Administración Trump y Anthropic. En marzo, el Departamento de Guerra calificó a la empresa como un “riesgo para la cadena de suministro”, una etiqueta que suele reservarse para compañías vinculadas a países adversarios. Aunque la relación mejoró tras la visita del director ejecutivo, Dario Amodei, a la Casa Blanca en abril, la empresa sigue impugnando esa designación en los tribunales.