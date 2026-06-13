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Trump, sobre el acuerdo con Irán: “Está previsto que se firme mañana”

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, sin embargo, aseguró que el acuerdo con Washington no se firmará mañana.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Una marcha del régimen iraní en Teherán.

Donald Trump ha afirmado este sábado que la firma del memorando de entendimiento con Irán está programada para el domingo. “El acuerdo está programado para firmarse mañana, e inmediatamente después de su suscripción, el estrecho de Ormuz estará abierto para todos”, escribió en Truth Social.

El presidente de Estados Unidos también aseguró que la relación de su gobierno con Teherán “es muy diferente y mucho mejor que la que han tenido las administraciones anteriores”. En ese sentido, expresó su deseo de trabajar “con Irán y con todo Oriente Medio durante mucho tiempo en el futuro”.

“Esperemos que todo este proceso se desarrolle de forma rápida, fácil y sin contratiempos. Y si no, tenemos la alternativa definitiva, ¡que esperemos no tener que volver a utilizar nunca más!”, agregó el mandatario.

Irán: “No será mañana”

Desde Irán, sin embargo, no se apresuraron a confirmar la fecha de la eventual suscripción del acuerdo con EE.UU., enfriando las expectativas sobre una firma inminente del documento. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, declaró esta jornada que, si bien la posibilidad de firmar un memorándum de entendimiento con EE.UU. “es alta”, “no será mañana”.

“Habrá que esperar y ver el momento exacto de la firma. Aunque no será mañana, no se puede descartar que ocurra en los próximos días”, explicó, subrayando que, pese a que las conversaciones avanzan, Teherán debe actuar con “extrema cautela” antes de cerrar cualquier documento con Washington.

Anteriormente, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, había afirmado que la firma de un acuerdo de paz era inminente y que se esperaba para las próximas 24 horas.

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