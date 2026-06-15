Vance: Quedan “muchos” detalles por esclarecer en el acuerdo con Irán, pero EE.UU. “tiene todas las cartas”

El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, afirmó este lunes que todavía quedan muchos aspectos por concretar en el acuerdo preliminar entre EE.UU. e Irán, aunque se mostró convencido de que Washington parte con ventaja en las próximas negociaciones.

“Hay muchos detalles muy importantes que aclarar, y de hecho nos sentaremos a la mesa para discutirlos juntos y encontrar un camino a seguir sobre esos detalles”, declaró en una entrevista con la CNBC.

Como ejemplo, precisó que Teherán se ha comprometido “a destruir y deshacerse de sus reservas de material altamente enriquecido”.

“Ese es el uranio altamente enriquecido que acumularon durante la administración [de Barack] Obama y durante la administración [de Joe] Biden. Y lo que hemos dicho es: ‘Bien, hablemos de cómo exactamente vamos a hacerlo’. Ellos quieren acceso a una economía sin sanciones. Hemos dicho que estamos abiertos a eso, pero requeriría un compromiso a largo plazo con el régimen de inspección y verificación”, agregó.

Además, el vicepresidente explicó en qué consiste el pacto. “Lo que este acuerdo hace, en esencia, son dos cosas. Reabre de inmediato el estrecho de Ormuz. Ya estamos viendo en las últimas 24 horas un mayor flujo de tráfico. Se ve cómo bajan los precios del petróleo. Pero también se obtiene el compromiso a largo plazo de que Irán nunca desarrollará ni adquirirá un arma nuclear. Esas son dos victorias muy importantes para el pueblo estadounidense”, dijo.

El estrecho de Ormuz, la verdadera arma de Irán

“El acuerdo está construido, en esencia, en torno a un proceso de verificación en dos pasos. Nosotros decimos a los iraníes: ‘Son bienvenidos a tener acceso a una economía sin sanciones. Son bienvenidos a ser reinvitados a la economía mundial, pero solo si cumplen los compromisos que asumen en este acuerdo’. Ese es el punto de presión y, al mismo tiempo, el mecanismo de cumplimiento que tenemos sobre su programa nuclear”, aclaró.

Vance también señaló que la expectativa de Washington es que el estrecho de Ormuz “se abra sin peajes a largo plazo”.

Aseguró además que muchos de los detalles se resolverán durante las conversaciones de 60 días que se celebrarán en Suiza.

“Nos sentimos bastante seguros de que estamos en una posición fuerte. Fundamentalmente, nosotros tenemos la capacidad de presión. Tenemos capacidad diplomática, económica y militar”, argumentó. EE.UU. tiene “todas las cartas”, añadió.

“Pero también estamos tendiendo una mano abierta a los iraníes y diciéndoles: ‘Si negocian de buena fe y asumen ese compromiso a largo plazo de no desarrollar armas nucleares, entonces nos aseguraremos de que su país tenga éxito. Si, por el contrario, se niegan a encontrarse con nosotros a mitad de camino, entonces seguiremos aplicando la presión que hemos visto acumularse, especialmente en el plano económico'”, advirtió el vicepresidente estadounidense.

Tal presión será “mala” para Teherán, dijo Vance. “Y, en el fondo, será mala para la región. Así que esperamos que hagan la elección correcta. Nos sentimos bastante confiados sobre dónde estamos. Vamos simplemente a sentarnos, hablar con ellos y ver dónde están dispuestos a ceder, dónde están dispuestos a hacer concesiones, y avanzar a partir de ahí”, resumió.