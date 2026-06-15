Actor de ‘X-Men’ revela que tiene cáncer de mama: “Uno de cada 750 hombres”

El actor y exluchador profesional Tyler Mane, conocido por interpretar a Sabretooth (‘Dientes de sable’) en la película original de ‘X-Men’ (2000), anunció que ha sido diagnosticado con una forma “superrara” de cáncer de mama.

“Tengo malas noticias: empiezo la quimioterapia hoy. Uno de cada 750 hombres será diagnosticado con cáncer de mama en su vida y yo soy uno de ellos”, reveló en un video publicado en sus redes sociales.

Mane explicó que al principio quiso mantener su enfermedad en secreto porque le resultaba “un poco vergonzoso”, pero decidió hacerlo público tras saber que “solo el 1 % de los cánceres de mama son en hombres” y que muchos casos se detectan tarde porque “no se habla de ello y no se busca”.

Contó que sus médicos descartaron inicialmente el problema y que solo gracias a que su esposa insistió en que le retiraran un bulto logró un diagnóstico temprano. Así, el actor instó a sus seguidores a “empezar a hablar de ello”, destacando que “si se detecta a tiempo, es muy tratable”.