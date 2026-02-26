BOLETIN DE NOTICIAS
Afganistán lanza una operación a gran escala contra Pakistán: ¿qué se sabe?

Fueron tomados al menos 20 puestos militares pakistaníes.

Por Redaccion Central
Fuerzas afganas lanzaron este jueves ataques de represalia contra objetivos en Pakistán.

Según fuentes citadas por medios locales, al menos 20 puestos militares pakistaníes fueron tomados durante la operación.

Los enfrentamientos con fuerzas pakistaníes se registraron en las provincias de Nangarjar, Nuristán, Kunar, Jost, Paktia y Paktiká.


Los ataques se llevaron a cabo después de que Islamabad atacara el sábado pasado territorio de Afganistán, en respuesta a recientes atentados suicidas y otras acciones ocurridas en territorio pakistaní, cuya responsabilidad fue reivindicada por el movimiento Talibán pakistaní y el Estado Islámico de la Provincia de Jorasán*.

Reanudación de un conflicto latente

Las tensiones entre los países vecinos se agudizaron el año pasado a raíz de incidentes fronterizos y de una serie de explosiones, de las que ambas partes se acusaron mutuamente. Islamabad acusó a la parte afgana de ataques en la frontera, mientras que los talibanes responsabilizaron a Pakistán de explosiones en Kabul.

En octubre, las partes acordaron un alto el fuego. El acuerdo se alcanzó tras negociaciones en Doha con la mediación de Catar y Turquía.

