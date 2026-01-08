Agente migratorio asesina a tiros a mujer estadounidense y surgen protestas: ¿qué está pasando en Minesota?

La muerte de Renee Nicole Good, de 37 años, a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE), este miércoles en Mineápolis, ha conmocionado a toda Minesota.

La mujer fue abatida a tiros mientras estaba en su propio coche durante una redada antimigratoria en un barrio residencial al sur del centro de la urbe, aproximadamente a 1,6 kilómetros del lugar donde la Policía asesinó a George Floyd en 2020.

Mientras los funcionarios federales no tardaron en asegurar que el agente del ICE actuó en defensa propia y el presidente Donald Trump justificó su proceder diciendo que la mujer “atropelló de forma violenta, deliberada y brutal” al agente, el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, describió el tiroteo como “imprudente” e innecesario.

❗️❗️Una mujer, ciudadana de EE.UU., murió tras un tiroteo de ICE en Minneapolis.https://t.co/DwA2HpBEFi pic.twitter.com/9pHJQYNiAk — RT en Español (@ActualidadRT) January 8, 2026

“Acto de terrorismo doméstico”

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó el suceso como un “acto de terrorismo doméstico” llevado a cabo contra los agentes del ICE por una mujer que “intentó atropellarlos y embistió con su vehículo”. “Uno de nuestros agentes actuó rápidamente y, de manera defensiva, disparó para protegerse a sí mismo y a las personas a su alrededor”, declaró durante su visita a Texas.

Frey rechazó esta descripción de los hechos, calificándola de “basura”, y criticó duramente el despliegue federal de más de 2.000 agentes como parte de la redada migratoria en Mineápolis y St. Paul.

“ICE, váyanse a la mierda de Mineápolis”

“No están aquí para traer seguridad a la ciudad, lo que están haciendo no es para proporcionar seguridad en EE.UU. Lo que están haciendo es causar caos y desconfianza”, declaró el alcalde, pidiendo a los agentes federales que abandonen la ciudad. “Están destrozando familias. Están sembrando caos en nuestras calles y, en este caso, literalmente matando personas”, denunció.

“Ya están tratando de presentar esto como una acción de defensa propia. Tras ver el video por mí mismo, quiero decirles a todos directamente: esto es puro embuste”, dijo. “ICE, váyanse a la mierda de Mineápolis”, concluyó.

BREAKING: Vigil begins in Minneapolis for Renee Nicole Good, the legal observer shot and killed by ICE this afternoon. pic.twitter.com/DYdC8uMlP1 — S (@Shirink_13) January 8, 2026

A diferencia de los funcionarios federales, el jefe de Policía de Mineápolis, Brian O’Hara, no alegó que la conductora abatida estuviera tratando de dañar a alguien y señaló en su comparecencia ante la prensa que le dispararon en la cabeza.

“Esta mujer estaba en su vehículo y estaba bloqueando el paso en la avenida Portland. (…) En cierto momento, un agente federal se le acercó a pie y el vehículo comenzó a moverse”, dijo.

“¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza!”

La muerte de Renee Nicole Good es al menos la quinta vinculada a las redadas migratorias lanzadas bajo la Administración de Trump desde el año pasado. Los residentes locales no tardaron en manifestar su enojo por la violencia de las fuerzas del orden, congregándose en el lugar de los hechos después del mortífero tiroteo.

“¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza!” e “¡ICE fuera de Minesota!”, coreaba la multitud en protesta desde detrás de la cinta policial. Se estima que centenares de personas asistieron a la manifestación.

El gobernador exhorta a mantener la calma

Por su parte, el gobernador de Minesota, Tim Walz, indicó que está preparado para desplegar a la Guardia Nacional si es necesario. Dijo que un familiar de la conductora presenció el asesinato, que describió como “predecible” y “evitable”. También señaló que, al igual que muchos, está indignado por los disparos, pero pidió a la gente mantener la calma durante las protestas.

“Ellos quieren un espectáculo. No podemos dárselo. No podemos”, declaró en rueda de prensa. “Si ustedes protestan y expresan sus derechos garantizados por la Primera Enmienda [de la Constitución], por favor háganlo pacíficamente, como siempre lo hacen. No podemos darles lo que quieren”, exhortó ante la población.

#BREAKING: Watch as Aerial shot shows larger crowds of protesters and other activists gathering at site where 37-year-old Renee Nicole Good was taken down in ICE-involved incident causing major outrage throughout the city and the United States pic.twitter.com/HZ6wI1W52k — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 7, 2026

Amnistía Internacional condena el “uso innecesario de fuerza letal”

Amnistía Internacional condenó enérgicamente el asesinato de la mujer en Minneapolis, e instó a investigarlo a fondo y a responsabilizar a los agentes responsables de los abusos. “La Administración de Trump ha acabado con la vida de otra persona más mediante el uso innecesario de fuerza letal, impulsada por su cruel agenda antimigratoria, y ha vuelto a mentir descaradamente sobre las circunstancias”, denunció en un comunicado.

“La creciente presencia del ICE, junto con la represión militarizada de las protestas que hemos presenciado en los últimos meses, han violado el derecho a la libertad de expresión y hecho que nuestras comunidades sean inseguras, lo que nos perjudica a todos”, afirmó la organización.

Políticas federales sobre disparos contra vehículos en movimiento

El Departamento de Justicia de EE.UU. estipula en su manual que las armas de fuego no deben utilizarse simplemente para inmovilizar un vehículo en movimiento. Solo se permite el uso de la fuerza letal en circunstancias limitadas, como cuando alguien está amenazando a otra persona con fuerza letal dentro del vehículo, o cuando el propio vehículo está siendo utilizado de manera que supone un riesgo inminente y no existe ninguna alternativa razonable, incluyendo apartarse de la trayectoria del vehículo.

Los expertos en formación policial consultados por AP señalaron que, por lo general, se enseña a los agentes a no ponerse delante de los vehículos en movimiento para intentar bloquearlos.

La formación también hace hincapié en sopesar la situación en su totalidad, incluyendo si la persona implicada supone un peligro inmediato y si la acusación subyacente implica violencia. Muchas políticas departamentales prohíben específicamente disparar a vehículos solo para detener a un sospechoso que huye.

Durante décadas, los departamentos de Policía de todo EE.UU. han limitado las ocasiones en las que permiten a los agentes disparar a vehículos en movimiento, por el peligro para los transeúntes y el riesgo de que el conductor al que se dispara pierda el control.