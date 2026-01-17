Agentes del ICE sacan de auto a mujer discapacitada que intentaba llegar al médico

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) arrestaron a una mujer en Mineápolis, Minesota, tras sacarla por la fuerza de su auto cuando se dirigía al médico, informa AP. El incidente ocurrió el martes, a sólo un par de cuadras del lugar donde Renee Nicole Good fue asesinada a tiros por un agente de ICE la semana pasada.

La mujer asegura que trataba de llegar a una cita médica, cuando se encontró con una protesta contra el ICE en la calle. Intentó seguir las indicaciones de los agentes, pero resultaron contradictorias.

En un video compartido en las redes sociales, se ve a la mujer sentada al volante de su vehículo, detenido en la calle y con la ventanilla del conductor bajada, cuando varios agentes federales enmascarados se acercan al coche y le indican que se mueva, mientras otro le señala la dirección que quiere que siga.

En ese momento, otro agente, ubicado en el lado del pasajero del vehículo, rompe la ventana. Uno de los policías abre la puerta trasera del lado del conductor, mientras otros dos intentan entrar por la puerta delantera, y sacan del auto a la mujer, que cae al suelo. Dos agentes la ponen de pie y uno de ellos usa un cuchillo para cortar el cinturón de seguridad que estaba enrollado alrededor de la mujer.

Today at 34 & Park in Minneapolis, a woman tried to drive down the street where a protest had broken out in front of a home ICE was raiding, saying she had a doctor apt to get to. ICE agents busted out her windows, cut off her seatbelt, and pulled her out before arresting her. pic.twitter.com/Y9bDF1xfKW — amanda moore (@noturtlesoup17) January 13, 2026

Durante el altercado, la mujer aseguró que estaba discapacitada, que no podía moverse e intentaba llegar al médico.

En ese momento, un agente enmascarado la agarra, la gira de cara al coche y otros dos agentes se unen a él para colocarle los brazos en la espalda. Tras esposarla, se la llevaron.

La mujer, identificada como Aliya Rahman, asegura que la llevaron a un centro de detención, donde le negaron atención médica y perdió el conocimiento, después de lo cual la llevaron a un hospital. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que era una agitadora que obstruía a los agentes del ICE que realizaban arrestos en la zona.