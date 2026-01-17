BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO PortadaAgentes del ICE sacan de auto a mujer discapacitada que intentaba llegar al médico
Portada

Agentes del ICE sacan de auto a mujer discapacitada que intentaba llegar al médico

Un agente usó un cuchillo para cortar el cinturón de seguridad que estaba enrollado alrededor de la mujer.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

La mujer siendo apresada por agentes del ICE.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) arrestaron a una mujer en Mineápolis, Minesota, tras sacarla por la fuerza de su auto cuando se dirigía al médico, informa AP. El incidente ocurrió el martes, a sólo un par de cuadras del lugar donde Renee Nicole Good fue asesinada a tiros por un agente de ICE la semana pasada.

La mujer asegura que trataba de llegar a una cita médica, cuando se encontró con una protesta contra el ICE en la calle. Intentó seguir las indicaciones de los agentes, pero resultaron contradictorias.

En un video compartido en las redes sociales, se ve a la mujer sentada al volante de su vehículo, detenido en la calle y con la ventanilla del conductor bajada, cuando varios agentes federales enmascarados se acercan al coche y le indican que se mueva, mientras otro le señala la dirección que quiere que siga.

En ese momento, otro agente, ubicado en el lado del pasajero del vehículo, rompe la ventana. Uno de los policías abre la puerta trasera del lado del conductor, mientras otros dos intentan entrar por la puerta delantera, y sacan del auto a la mujer, que cae al suelo. Dos agentes la ponen de pie y uno de ellos usa un cuchillo para cortar el cinturón de seguridad que estaba enrollado alrededor de la mujer.

Durante el altercado, la mujer aseguró que estaba discapacitada, que no podía moverse e intentaba llegar al médico.

En ese momento, un agente enmascarado la agarra, la gira de cara al coche y otros dos agentes se unen a él para colocarle los brazos en la espalda. Tras esposarla, se la llevaron.

La mujer, identificada como Aliya Rahman, asegura que la llevaron a un centro de detención, donde le negaron atención médica y perdió el conocimiento, después de lo cual la llevaron a un hospital. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que era una agitadora que obstruía a los agentes del ICE que realizaban arrestos en la zona.

También te puede interesar

FOTOS Presentan raro zafiro púrpura, el más grande...

Indonesia en búsqueda de avión civil con el...

Trump: Es hora de buscar un nuevo liderazgo...

China en máxima alerta mientras buques de guerra...

Gobierno de México se pronuncia sobre la alerta...

WSJ: Trump se preparaba para atacar a Irán,...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign