¿Al borde de un conflicto directo? Rusia amenaza con atacar objetivos militares británicos dentro y fuera de Ucrania

Las tensiones internacionales han alcanzado un nuevo e histórico punto de ebullición. El gobierno de Rusia emitió este jueves una advertencia contundente y sin precedentes directos dirigida al Reino Unido, declarando que podría lanzar ataques contra objetivos militares británicos tanto dentro como fuera del territorio de Ucrania.

Al borde de la complicidad legal

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zakharova, fue la encargada de formalizar la severa advertencia durante una conferencia de prensa en Moscú. Zakharova sostuvo que Londres se encuentra a tan solo “un paso” de convertirse en cómplice legal de lo que el Kremlin cataloga como actos de “terrorismo” contra la población civil rusa.

“Hemos advertido en repetidas ocasiones de que cualquier instalación y equipo militar británico en Ucrania y más allá de sus fronteras podría ser objeto de ataques en respuesta a los ataques ucranianos contra territorio ruso llevados a cabo con armas británicas”, aseveró la vocera, instando a los líderes británicos a abandonar de inmediato su política hostil antes de desatar lo que calificó como “consecuencias catastróficas” y evitar que el conflicto se intensifique a un nivel completamente nuevo.

El detonante en Donetsk

La severa postura de Moscú llega un día después de que Rusia acusara formalmente a Kiev de disparar misiles de crucero británicos Storm Shadow contra un centro comercial en la ciudad de Donetsk, bajo control de fuerzas rusas. Según el reporte de las autoridades rusas, el bombardeo dejó múltiples heridos civiles, entre ellos menores de edad.

Además, el Kremlin acusó a Londres de echar “leña al fuego” metódicamente tras anunciar que facilitará a Ucrania tecnología clasificada para la fabricación propia de estos proyectiles de largo alcance, capaces de golpear el interior de la Federación Rusa. Por su parte, Francia ya ha dado su consentimiento para ceder la licencia de esa tecnología, de origen franco-británico.

Visita secreta del jefe de la CIA a Moscú

Este drástico choque diplomático y militar se cruza con la filtración de un tenso movimiento en el ámbito de la inteligencia internacional. Según fuentes citadas por el prestigioso diario The Wall Street Journal, el director de la CIA, John Ratcliffe, realizó recientemente un viaje secreto a Moscú para transmitir una advertencia de sentido inverso: que Rusia no ataque a ningún país miembro de la OTAN.

Esta visita representa el primer viaje de un jefe de inteligencia estadounidense a la capital rusa desde noviembre de 2021, cuando William Burns intentó disuadir a Vladímir Putin de invadir Ucrania. Según las evaluaciones de la inteligencia de EE. UU., Putin —bajo una fuerte presión militar e interna— podría intentar poner a prueba la cohesión de la Alianza Atlántica en los próximos años a través de acciones de alcance limitado (que van desde ciberataques hasta incursiones terrestres en los países bálticos), un riesgo que se ve agravado por el actual déficit de municiones que enfrenta Occidente debido a las constantes transferencias de armamento.