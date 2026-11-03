Alertan que Florida enfrenta su mayor brote de dengue desde la década de 1930

La agencia contabilizó 368 casos de transmisión local concentrados en la región de Tampa Bay; tres condados mantienen declaraciones de emergencia para intensificar el control de vectores.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos advirtieron que el estado de Florida atraviesa el mayor brote de dengue adquirido localmente desde la década de 1930, según informaron funcionarios federales durante una presentación técnica realizada el pasado 22 de octubre de 2026.

De acuerdo con el registro oficial de la agencia actualizado al 15 de octubre, se contabilizaron 368 contagios autóctonos distribuidos en ocho condados, a los que se suman 288 casos asociados a viajes internacionales. La gran mayoría de las infecciones locales se concentra en la región de Tampa Bay, principalmente en el condado de Hillsborough.

Hospitalizaciones, un fallecimiento y confirmación en vectores

El informe técnico reveló un alto impacto clínico: cerca del 47% de los pacientes con dengue local requirieron hospitalización. Asimismo, las autoridades sanitarias confirmaron una muerte relacionada con la infección entre los casos locales registrados durante el presente año.

En el marco de las labores de monitoreo, los análisis de laboratorio confirmaron que 20 grupos de mosquitos dieron positivo para el virus del dengue, ratificando la presencia activa del patógeno en especímenes de las especies Aedes aegypti y Aedes albopictus, las cuales se reproducen en recipientes con agua estancada.

Emergencias administrativas en Hillsborough, Pasco y Pinellas

Ante el incremento de casos, los gobiernos locales de Hillsborough, Pasco y Pinellas declararon estados de emergencia durante la última semana de septiembre. Pasco aprobó su declaración el 23 de septiembre, en tanto que Hillsborough y Pinellas adoptaron medidas similares el 24 de septiembre para agilizar la compra de insumos y el control de vectores.

Las medidas han sido prorrogadas según la evolución del brote: en Hillsborough, la administración extendió la emergencia el 29 de octubre hasta el 5 de noviembre. En Pinellas, se aprobó una prórroga del 22 al 29 de octubre para acelerar la ejecución presupuestaria. Las autoridades precisaron que estas resoluciones son de carácter administrativo y operativo para facilitar la respuesta sanitaria, por lo que no establecen restricciones a la circulación de la población.