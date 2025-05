Algo terrible está pasando en la montaña más alta del mundo: el Monte Everest

Cuatro exmilitares de las fuerzas especiales británicas desataron polémica la semana pasada al coronar el Everest, la cumbre más alta del planeta, en menos de cinco días. La mayoría de los escaladores invierten hasta dos meses combatiendo el mal de altura, las condiciones climáticas extremas y el desgaste físico extremo, pero los británicos habrían hecho trampa.

El vertiginoso ascenso a la cima de los exmarines —entre ellos, el ministro de Veteranos del Reino Unido, Alistair Carns—, ahora está bajo un intenso escrutinio por parte del Ministerio de Cultura, Turismo y Aviación Civil de Nepal por presuntamente haber evitado el protocolo de aclimatación que normalmente toma semanas después de que varios medios reportaran que los británicos emplearon xenón gaseoso, que ayuda al cuerpo a adaptarse a grandes altitudes.

El director del Departamento de Turismo de Nepal, encargado de supervisar las expediciones de montañismo, Himal Gautam, confirmó a RT que la investigación correspondiente está en marcha. Resaltó que todos los escaladores y operadores deben declarar el equipo, los medicamentos y las sustancias utilizadas durante las expediciones.

El cambio climático está transformando el Everest en un gigante cada vez más inestable. Según Aang Tchiring, experimentado sherpa (guía de expediciones) nepalí, las nevadas impredecibles y fuera de temporada ahora representan uno de los mayores obstáculos para los montañistas en la zona.

“La nieve no se convierte en hielo en poco tiempo; puede provocar una avalancha en cualquier momento. La nieve debe convertirse en hielo para estabilizar las montañas”, explicó a RT.

Lots of people have been asking why climb Everest (especially in 7 days). This wasn’t just a personal challenge, it was driven by something bigger.

This nation is powered by an incredible ecosystem of volunteers, many of whom I have had the privilege to meet in Birmingham and… pic.twitter.com/AKVMUtzoPW

— Al Carns (@AlistairCarns) May 25, 2025