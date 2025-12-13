Asesinatos, desapariciones y la extraña muerte de un menor: arrestan a líderes de supuesto culto en EE.UU.

Las autoridades del estado de California arrestaron a tres presuntos líderes de un grupo descrito por la Policía como “similar a un culto”. Están acusados del asesinato de uno de sus propios miembros tres años después de su desaparición, recoge Los Angeles Times.

Los detenidos son Darryl Martin, de 58 años, señalado como cabecilla de la organización, conocida como ‘His Way Spirit Led Assemblies’, su esposa, Shelley Bailey ‘Kat’ Martin, de 62 años, que se refiere a sí misma como una profetisa y una oráculo con talento, y Rudy Moreno, de 43, un integrante de alto rango. Los sospechosos fueron capturados en la sede del grupo, cerca de la ciudad de Palm Springs, y enfrentan cargos por homicidio y delitos relacionados con armas. Por ahora, permanecen bajo custodia sin derecho a fianza.

El caso se relaciona con la desaparición de Emilio Ghanem, de 40 años, quien fue visto por última vez en 2023 tras salir de una cafetería. Durante años, fue tratado como un caso de persona desaparecida, hasta que en agosto de 2025 la investigación dio un giro tras el hallazgo de su vehículo con pruebas clave en el interior.

Según la Policía de la ciudad de Redlands, Ghanem había sido miembro del grupo durante dos décadas y trabajaba en una empresa de control de plagas vinculada a la organización, cuyos ingresos, de acuerdo con exintegrantes, eran entregados a los líderes.

El presunto culto también ha sido relacionado con otras desapariciones. Entre ellas la de Ruben Moreno, hermano de uno de los detenidos, de quien no se tiene información desde 2019.

La muerte de Timothy Thomas

Por otro lado, la Policía de la ciudad de Colton reabrió el caso de la muerte en 2010 de Timothy Thomas, un niño de 4 años que vivió con la congregación. En su momento, el informe forense determinó que el menor falleció por una trombosis séptica causada por la perforación del apéndice, aunque los detectives de Colton sospechan que una negligencia pudo haber influido.

En ese momento, las autoridades recomendaron presentar cargos contra el matrimonio, pero la Fiscalía del condado de San Bernardino se negó a procesarlos, y el caso fue archivado como una muerte por causas naturales. Las autoridades señalan que los miembros del grupo no cooperaron, ofrecieron testimonios contradictorios y ejercieron presión interna para unificar versiones, lo que obstaculizó la investigación.