Así se ve el primer cohete reutilizable de China tras su exitosa prueba

En las redes sociales chinas se difundieron imágenes que muestran al cohete XZY-1, de la compañía privada Beijing Sepoch Technology (Sepoch), siendo extraído del mar después después de haber completado exitosamente este jueves una prueba de despegue y amerizaje.

A pesar de no se adjuntó información adicional en las fotografías, el usuario Ace of Razgriz, especializado en contenido relacionado con vuelos espaciales chinos, indicó en su cuenta de X que la condición del vehículo, propulsado por oxígeno líquido y metano, le parecía “bastante buena”.

Más adelante, el internauta publicó una imagen del cohete colocado en un remolque. Según su opinión, la estructura presenta “abolladuras visibles”, además de que el “cable” y la “cubierta del tubo” están rotos. “Se desconoce el estado del motor”, agregó. Hasta el momento, Sepoch no ha proporcionado más detalles sobre el estado de su cohete.

Close-up of the recovered vehicle. Visible dents on the rocket body with broken cable & tube cover. Engine condition still unknown. https://t.co/UCUQqNBvgO pic.twitter.com/6s3uhuypPs

