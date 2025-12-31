Astronauta del vuelo femenino de Blue Origin revela que cayó en depresión por “tsunami de acoso”

La científica y activista vietnamita-estadounidense Amanda Nguyen reveló en sus redes sociales que cayó en una profunda depresión tras su histórico vuelo espacial con Blue Origin, después de padecer lo que describió como un “tsunami de acoso”.

En abril de 2025, la joven de 34 años formó parte de la misión NS-31, el primer vuelo con tripulación íntegramente femenina desde la misión en solitario de la cosmonauta soviética Valentina Tereshkova en 1963. Además de Amanda Nguyen, integraron la misión la estrella del pop Katy Perry, la periodista Gayle King, la ejecutiva y filántropa Lauren Sánchez, la ingeniera aeroespacial Aisha Bowe y la productora Kerianne Flynn.

Sin embargo, aquel vuelo, de apenas 11 minutos de duración, fue objeto de duras críticas públicas. Usuarios de redes sociales y figuras conocidas arremetieron contra la misión, alegando que privatiza los viajes espaciales y denunciando su impacto medioambiental.

“El volumen de cobertura fue sin precedentes. Con las redes sociales y un ciclo de noticias 24/7, superó la cobertura incluso de los vuelos espaciales más históricos. A esa escala, incluso una pequeña fracción de negatividad se vuelve abrumadora. Se tradujo en miles de millones de impresiones hostiles, un bombardeo que ningún cerebro humano ha evolucionado para soportar. Me sentí como daño colateral, mi momento de justicia mutilado. No salí de Texas durante una semana, incapaz de levantarme de la cama. Un mes después, cuando un alto cargo de Blue [Origin] me llamó, tuve que colgarle porque no podía hablar a través de mis lágrimas”, escribió Nguyen en sus redes el pasado domingo.

La científica también confesó que, en un primer momento, dijo a su compañera de tripulación Gayle King que su depresión podría “durar años”, subrayando de esa forma el impacto de la “avalancha de misoginia” de la que fue objeto.

“Han pasado ocho meses desde entonces, y me alegra que la niebla del duelo haya empezado a levantarse”, continuó la mujer, que expresó su gratitud hacia quienes la apoyaron en los meses posteriores. “Vietnam me salvó. […] Ustedes me salvaron”, afirmó. Pese a la reacción hostil, la científica destacó que la misión también tuvo efectos positivos, como una mayor atención mediática a su investigación sobre salud femenina y oportunidades para reunirse con líderes mundiales en el marco de su defensa de los derechos de las supervivientes de violación. “Mi objetivo de usar la ciencia como herramienta de diplomacia se logró. Ha habido un bien abrumador que ha surgido de todo esto”, resumió.

