Ataque sobre instalaciones nucleares de Irán sin el éxito esperado por EE.UU. (INTELIGENCIA FILTRADA)

La Casa Blanca se jacta de la “aniquilación total” del programa nuclear iraní, pero algunos sectores de la inteligencia estadounidense admiten que este solo sufriría un pequeño retraso tras los bombardeos de Washington y Tel Aviv.

Los ataques de EE.UU. sobre las instalaciones nucleares iraníes no lograron destruir los componentes centrales del programa atómico de Teherán y probablemente solo lo retrasaron seis meses. Así lo señala una evaluación temprana de inteligencia estadounidense descrita por fuentes familiarizadas citadas este martes por la CNN, NBC News y The New York Times.

El informe confidencial indica que los sitios de Fordo, Natanz e Isfahán no sufrieron tantos daños como algunos funcionarios de la Casa Blanca esperaban y que la República Islámica aún conserva el control de casi todo su material nuclear, lo que significa que si decide fabricar un arma nuclear aún podría hacerlo con relativa rapidez.

Además, se da cuenta de que gran parte de las reservas iraníes de uranio enriquecido se trasladaron antes de los ataques, que destruyeron solo una pequeña parte del material nuclear. El componente clave podría haber sido transportado a instalaciones nucleares secretas iraníes, advierte el reporte. Incluso una fuente reveló que las centrifugadoras están prácticamente intactas.

Conclusiones poco alentadoras para Trump

Los daños se limitaron principalmente a las estructuras superficiales, que sufrieron graves desperfectos, según las personas consultadas. Esto incluye la infraestructura eléctrica de los sitios y algunas de las instalaciones utilizadas para convertir el uranio en metal para la supuesta fabricación de bombas.

En esa línea, evaluaciones iniciales de la destrucción realizadas por Israel también han cuestionado la efectividad de los ataques. Funcionarios de defensa del país hebreo afirmaron haber recopilado pruebas de que las instalaciones subterráneas de Fordo no fueron destruidas.

De esta manera, los hallazgos preliminares contradicen las declaraciones iniciales del presidente Donald Trump de que las instalaciones se “destruyeron completamente”. Por su parte, el Pentágono señaló que la operación militar se desarrolló según lo previsto y que fue un “éxito abrumador”.

Antes del ataque, el Ejército estadounidense ofreció una gama de posibilidades sobre cuánto podría retrasarse el programa iraní tras el bombardeo. Estas oscilaban entre un mínimo de unos pocos meses y un máximo de años.

Reacción de la Casa Blanca

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, cuestionó el reporte revelado en la prensa. “Esta supuesta ‘evaluación’ es completamente errónea y fue clasificada como ‘confidencial’, pero aun así fue filtrada a CNN por un desconocido anónimo de bajo nivel en la comunidad de inteligencia”, escribió en su cuenta de X.

“La filtración de esta supuesta evaluación es un claro intento de denigrar al presidente Trump y desacreditar a los valientes pilotos de combate que llevaron a cabo una misión impecable para aniquilar el programa nuclear iraní”, continuó la vocera. “Todos sabemos lo que ocurre cuando se lanzan catorce bombas de 13.600 kilos sobre sus objetivos: aniquilación total”, concluyó.

Entre tanto, el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami, condenó los ataques de EE.UU. e Israel a las instalaciones nucleares iraníes y aseguró que Teherán había hecho una serie de arreglos de antemano para restablecer el funcionamiento de estas.