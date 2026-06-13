Trump: “Eliminamos al líder del Tren de Aragua”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este viernes que el Comando Sur (SOUTHCOM), bajo sus órdenes, ha eliminado al líder de la organización criminal Tren de Aragua (TDA).

“Bajo mis órdenes, el Comando Sur de Estados Unidos llevó a cabo un ataque cinético rápido y letal para ejecutar con éxito a ‘Niño Guerrero’, el infame líder de Tren de Aragua”, escribió Trump en Truth Social.

Sobre Héctor Rusthenford Guerrero Flores, más conocido por su alias ‘Niño Guerrero’, pesaba un anuncio de recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su captura o condena.

Trump calificó la organización criminal como “una de las más sanguinarias del planeta” y recordó que al inicio de su administración designó al grupo como organización terrorista extranjera y deportó a miles de criminales.

El mandatario destacó que la operación se coordinó estrechamente con Venezuela y aseguró que, como resultado de sus acciones, “los terroristas de Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar”.

ÉPICO: El presidente Donald Trump anuncia la muerte del narcoterrorista chavista ‘Niño Guerrero’, el líder de banda venezolana el Tren de Aragua. Solo Donald Trump ha logrado esta hazaña. Malas noticias para el chavismo y la oposición falsaria que sabotea la agenda Trump. pic.twitter.com/n4oY18Pf5l — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) June 13, 2026

Dentro de los más buscados

‘Niño Guerrero’ era el maleante más buscado en Venezuela, e incluso pasó a engrosar la lista de delincuentes solicitados por las autoridades de EE.UU.

Fue el líder de la organización delictiva conocida como ‘El Tren de Aragua’, un grupo criminal desarticulado en Venezuela que estuvo instalado en el penal de Tocorón, estado Aragua, en la región central venezolana, hasta que sus líderes se vieron obligados a escapar del país.