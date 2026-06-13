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Lo que dice el Pentágono tras la eliminación del líder del Tren de Aragua

"Esta operación subraya el compromiso compartido de Estados Unidos y Venezuela de combatir a los narcoterroristas", indicó Pete Hegseth.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth.

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, proporcionó detalles sobre el ataque contra el grupo delictivo Tren de Aragua (TdA), anunciado previamente por el presidente Donald Trump.

Así, señaló que el operativo se llevó a cabo a principios de esta semana contra “un complejo del Tren de Aragua en Venezuela” en plena colaboración con las fuerzas de seguridad del país latinoamericano. “Se confirmó la muerte del fundador y líder del TdA, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, durante el ataque”, detalló.

Según Hegseth, “esta operación subraya el compromiso compartido de Estados Unidos y Venezuela de combatir a los narcoterroristas y negarles cualquier refugio seguro en nuestro hemisferio”. Asimismo, señaló que Washington continuará trabajando estrechamente con sus socios de seguridad, como Venezuela y los países miembros de la Coalición Anticarteles de las Américas, para combatir a sus enemigos.

El mandatario estadounidense difundió este viernes un video que muestra cómo el Comando Sur ejecuta un “ataque cinético rápido y letal para eliminar con éxito a ‘Niño Guerrero’, el infame líder del Tren de Aragua”.

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