Bitcóin cae bruscamente y evapora 40.000 millones de dólares del mercado en media hora

Millones de personas han perdido dinero tras esta caída

Por Redaccion Central
Imagen referencial de la caída del Bitcoin. Foto Freepik

El mercado de criptomonedas sufrió este martes un duro golpe cuando el bitcóin se desplomó por debajo de los 67.000 dólares, desencadenando una venta masiva que evaporó aproximadamente 40.000 millones de dólares de capitalización bursátil en solo media hora.

La caída se produce en un contexto de aversión global al riesgo, impulsada por la incertidumbre geopolítica ante las próximas negociaciones entre Estados Unidos e Irán y las dudas sobre la política monetaria de la Reserva Federal, factores que han llevado a los inversionistas a refugiarse en activos tradicionales como el oro.

El bitcóin ya acumula una caída del 28 % en lo que va de 2026, su peor inicio de año desde 2018.

