Bloomberg: Europa ensaya cómo combatir sin EE.UU.

Los ministros de Defensa de los países europeos empezaron a discutir la posibilidad de llevar a cabo operaciones militares sin el soporte de EE.UU., reportó el martes Bloomberg, citando a fuentes familiarizadas con la situación.

Los funcionarios esperan que las reducciones de la presencia militar estadounidense se produzcan pronto, aunque aún no se ha anunciado un calendario preciso.

Los representantes de los países de la OTAN intervinieron en la exposición de defensa Eurosatory, en Francia, donde afirmaron que Europa puede compensar la pérdida de cazas y drones estadounidenses mediante equipos compatibles y un intercambio de datos ampliado.

“Si perdemos cierta cantidad de aviones estadounidenses, los aliados europeos cubrirán ese hueco, ya sea con aviones similares o con aparatos de capacidades equivalentes”, dijo el director de la Dirección de Normalización de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, el general francés Thierry Poulette.

Sin embargo, señala Bloomberg, no todo el armamento estadounidense puede ser sustituido. Así, Washington planea reducir en un 30 % el número de bombarderos estratégicos prometidos a la OTAN. El medio subraya que Europa no dispone de este tipo de aviones ni tenía previsto fabricarlos. El problema, además, es que resulta difícil determinar cuánto tiempo llevará cubrir ese déficit.