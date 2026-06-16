Líderes de la UE en el G7 llaman a “redoblar” el apoyo a Ucrania ante el avance en el frente y el cansancio ruso

BRUSELAS.- Los máximos responsables de las instituciones de la Unión Europea llamaron este martes, durante la cumbre del G7, a “redoblar” el apoyo a Ucrania, destacando los avances de ese país en la línea del frente y el creciente cansancio de Rusia en la guerra.

“La situación está cambiando para Ucrania. El panorama en 2026 es muy diferente al de 2025. Ucrania defiende valientemente la línea del frente. El cansancio de Rusia es evidente. Es el momento de redoblar nuestro apoyo”, escribió en su cuenta de X la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La política alemana recordó que se va a producir el “primer desembolso del préstamo de la Unión Europea de 90.000 millones de euros” y que además habrá “un paquete de ayuda invernal para apoyar a Ucrania más adelante este año”. También subrayó que el G7 “respalda una Ucrania fuerte y soberana”.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, consideró que un G7 “unido y decidido” es “esencial para llevar la guerra a su final y lograr una paz justa y duradera”. Valoró además el “paso histórico” de la apertura de las negociaciones formales de adhesión de Ucrania a la UE.

Los Veintisiete abrieron formalmente el lunes el primer clúster de capítulos de negociación, que abarca el Estado de derecho, el poder judicial, los derechos fundamentales y la lucha contra la corrupción.

Von der Leyen también felicitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por “su acuerdo en Irán” y señaló que ambos coinciden en que debe significar “definitivamente el final del programa nuclear iraní”.