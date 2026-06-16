BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO PortadaLíderes de la UE en el G7 llaman a “redoblar” el apoyo a Ucrania ante el avance en el frente y el cansancio ruso
Portada

Líderes de la UE en el G7 llaman a “redoblar” el apoyo a Ucrania ante el avance en el frente y el cansancio ruso

Ursula von der Leyen y António Costa destacaron los cambios en el panorama de la guerra y el inicio de las negociaciones de adhesión de Kiev a la Unión Europea.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

La Unión Europea llamó en el G7 a redoblar el apoyo a Ucrania frente a Rusia ahora que su situación “está cambiando”. (REUTERS/Christian Hartmann)

BRUSELAS.- Los máximos responsables de las instituciones de la Unión Europea llamaron este martes, durante la cumbre del G7, a “redoblar” el apoyo a Ucrania, destacando los avances de ese país en la línea del frente y el creciente cansancio de Rusia en la guerra.

“La situación está cambiando para Ucrania. El panorama en 2026 es muy diferente al de 2025. Ucrania defiende valientemente la línea del frente. El cansancio de Rusia es evidente. Es el momento de redoblar nuestro apoyo”, escribió en su cuenta de X la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La política alemana recordó que se va a producir el “primer desembolso del préstamo de la Unión Europea de 90.000 millones de euros” y que además habrá “un paquete de ayuda invernal para apoyar a Ucrania más adelante este año”. También subrayó que el G7 “respalda una Ucrania fuerte y soberana”.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, consideró que un G7 “unido y decidido” es “esencial para llevar la guerra a su final y lograr una paz justa y duradera”. Valoró además el “paso histórico” de la apertura de las negociaciones formales de adhesión de Ucrania a la UE.

Los Veintisiete abrieron formalmente el lunes el primer clúster de capítulos de negociación, que abarca el Estado de derecho, el poder judicial, los derechos fundamentales y la lucha contra la corrupción.

Von der Leyen también felicitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por “su acuerdo en Irán” y señaló que ambos coinciden en que debe significar “definitivamente el final del programa nuclear iraní”.

También te puede interesar

Accidente de bombardero B-52 en California “no fue...

Vance: Quedan “muchos” detalles por esclarecer en el...

Axios: EE.UU. le dio a Anthropic 90 minutos...

Japón amplía alianza naval con otro país asiático

Trump anuncia que Ormuz estará abierto “mañana” para...

El Mundial 2026 podría disparar brotes de un...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign