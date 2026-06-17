Trump advierte que EE.UU. volverá a bombardear Irán si “no se comporta”

ÉVIAN, Francia.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que su país volverá a “lanzar bombas” sobre Irán si el régimen persa “no se comporta”, a solo dos días de la ceremonia de firma del acuerdo destinado a poner fin al conflicto en Oriente Medio.

Trump hizo estas declaraciones durante la cumbre del G7 en Évians-les-Bains, Francia, donde los líderes mundiales calificaron el pacto entre Washington y Teherán como una “oportunidad histórica” para evitar que Irán desarrolle armas nucleares.

“Es un memorando de entendimiento, y si no me gusta, volveremos a dispararles, a lanzar bombas sobre sus cabezas. No me gusta si no se comportan. Volveremos a lanzar bombas justo en medio de sus cabezas”, dijo Trump.

Reapertura del estrecho de Ormuz

El mandatario también aseguró que el estrecho de Ormuz —una de las rutas petroleras más importantes del mundo— se reabrirá completamente “en un día o dos” tras la firma del acuerdo. Actualmente ya está parcialmente operativo, según indicó.

Trump celebró la reacción positiva de los mercados internacionales ante el anuncio del principio de acuerdo. “Una vez más, la bolsa se ha disparado, el precio del petróleo se ha desplomado. Es increíble”, destacó.

Sin compromisos de inversión

El presidente rechazó que Estados Unidos vaya a comprometerse a invertir en Irán. Aunque algunos trascendidos hablaban de un posible fondo regional de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción del país, Trump lo calificó de “falso”.

“No tenemos ningún fondo. Si lo hacen, perfecto. Pero yo diría que no lo harán hasta dentro de un tiempo, hasta que vean cómo se comportan”, subrayó.

El acuerdo será firmado este viernes en Bürgenstock, una exclusiva localidad de montaña en Suiza. Tras la ceremonia, se abrirá un período de negociaciones de 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo sobre los puntos pendientes.

El entendimiento contempla el cese de las hostilidades y la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio energético mundial que permaneció fuertemente restringida durante gran parte del conflicto.