Bombarderos de EE.UU. realizan demostración de ataque en el Caribe en medio de agresiones contra Venezuela

Las Fuerzas Aéreas del Sur de EE.UU. anunciaron este miércoles una “demostración de ataque de bombarderos” en el mar Caribe, en medio de los continuas operaciones que ha efectuado en ese territorio contra supuestas ‘narcolanchas’.

El ejercicio, efectuado el lunes, se llevó a cabo con bombarderos de largo alcance B-52H de la Base de la Fuerza Aérea Minot en apoyo a la operación ‘Lanza del Sur’, activada para supuestamente enfrentar el narcotráfico en la región.

Durante la misión, la nave de la Fuerza Aérea se integró con aviones de combate y se entrenó en movilidad rápida, en una maniobra que está “aportando seguridad y estabilidad hemisférica”.

En la víspera, la Marina también reportó operaciones de vuelo nocturno como parte de sus actividades militares en el mar Caribe. “La cubierta de vuelo nunca duerme”, manifestó al señalar que estos vuelos se realizan desde el portaviones más grande del mundo, el Ford USS Gerald R. Ford, que se encuentra en la zona desde hace varias semanas en medio de la escalada de tensiones surgidas por la agresión continuada de EE.UU. contra Venezuela.

El despliegue militar aéreo coincide con la visita del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de EE.UU., Dan Caine, a Trinidad y Tobago; así como la del secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, a República Dominicana, donde arribó este miércoles para abordar varios temas, enfocados en su lucha contra el narcotráfico.

Entretanto, el martes el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó a Venezuela desde el Air Force One: “Si podemos salvar vidas, si podemos hacerlo de la manera fácil, está bien. Y si toca por las malas, pues también”.