Cae el Gobierno de Nepal tras intensas protestas

Nepal se vio sacudido por el fuerte descontento. Los ministros del país fueron evacuados el martes desde su residencia en la localidad de Bhainsepati, ciudad de Lalitpur, en medio de las protestas que estallaron en el país tras el bloqueo de redes sociales. Se está brindando seguridad a funcionarios de alto rango en cuarteles militares.

En el primer día de intensas protestas, al menos 19 personas murieron y alrededor de 500 resultaron heridas en enfrentamientos con la Policía en los alrededores del Parlamento Federal y otros lugares de Katmandú.

El primer ministro de Nepal, dimitió en medio de los disturbios.

Los manifestantes en Nepal asaltaron la prisión de la ciudad de Dhangadhi, en el oeste del país, según informa India Today.

Según la cadena de televisión, cientos de presos políticos han escapado.

Tres agentes de Policía fueron brutalmente asesinados por manifestantes en Nepal después de haberse rendido, informan medios locales. Primero, los participantes de protesta incendiaron la comisaría y luego arrastraron a los agentes a la calle. A pesar de haber depuesto las armas, los tres fueron golpeados hasta la muerte.

Todos los presos, 1.500, que se encontraban recluidos en la cárcel de Nakkhu, ubicada en la ciudad nepalí de Lalitpur, escaparon de las instalaciones después de que los guardias abandonaran sus puestos, reportó el medio Khabarhub.